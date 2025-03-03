Тяжелая техника уничтожила пастбище в Карелии

Землям сельскохозяйственного назначения в Кондопожском районе причинен значительный ущерб. Последствия работы тяжелой техники на сельхозугодьях зафиксировали специалисты Россельхознадзора в последних числах февраля.

Обследуемый участок площадью 25 га относится к землям сельскохозяйственного назначения. Он предназначен для сельскохозяйственного использования, является мелиорированными (осушенными), а по виду сельскохозяйственных угодий – пастбище.

Специалисты установили повреждение плодородного слоя почвы в результате работы тяжелой техники (трактора, бульдозера, грузовики и др.). На поверхности – песок, отходы производственной деятельности, сложены железобетонные столбы, фрагменты труб, железных листов, железобетонная плита, рулоны геотекстиля и другие стройматериалы, а также оборудование.

Стоит бытовка на колесах, есть забор. За ограждением вырыты траншеи, плодородный слой почвы перемешан с нижними слоями грунта, снегом, древесными порубочными остатками, снят, перемещен и складирован за пределами ограждения. Повреждены мелиоративные каналы.

По предварительной оценке Россельхознадора, площадь нарушения составляет 4,6 га. Хозяйственная деятельность вызвала перекрытие, захламление, уплотнение и повреждение плодородного слоя почвы, это приводит к его деградации и уничтожению. Управление инициирует проведение внепланового выездного контрольного мероприятия.