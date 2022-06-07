Жительница Петрозаводска продала телефон жулику

В полицию Петрозаводска обратилась 29-летняя женщина. Горожанка рассказала, что стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, она разместила в Интернете объявление о продаже мобильного телефона. С ней связался потенциальный покупатель, они договорились о встрече. Мужчина проверил товар и перевел продавцу часть суммы - 3000 рублей. Затем он сослался на технические трудности и сказал, что сходит к банкомату и принесет остальные деньги за смартфон - 6000 рублей. После этого покупатель пропал вместе с телефоном.

Стражи порядка отыскали 38-летнего подозреваемого. Он признался, что продал гаджет.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Фото: pexels.com