Полиция Петрозаводска ищет попавших на видео возможных воров

Полиция Петрозаводска продолжает розыск двух мужчин, попавших в объектив камеры наблюдения одного из магазинов. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, эти люди могут быть причастны к хищению. Их личности пока не установлены.

Всех, кто узнал подозреваемых, просят звонить по номеру телефона: 8 911 422 73 32. Конфиденциальность гарантируется. Фото: скриншот видео МВД