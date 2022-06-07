Петрозаводчанин ударил консервным ножом дочку своей возлюбленной

В полицию Петрозаводска обратилась 26-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой преступления, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая объяснила, что зашла в гости к своей матери. Там между женщинами вспыхнула ссора, в которую вмешался 48-летний сожитель матери заявительницы. Мужчина взял консервный нож и ударил им по голове молодой горожанки. Та сразу же позвонила в полицию.

Согласно медицинскому заключению, травма не нанесла вреда здоровью заявительницы. Горожанка при этом рассказала, что сожитель матери ранее уже привлекался к ответственности за избиение возлюбленной.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф или исправительные работы на срок до шести месяцев. Фото: pexels.com