Ночью в Петрозаводске росгвардейцы унимали выпившую парочку

В Петрозаводске ночью кнопка тревожной сигнализации сработала в магазине, специализирующемся на продаже разливных напитков. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что виновниками вызова оказались мужчина и женщина, которые были недовольны обслуживанием и достаточно громко и ярко проявляли свою позицию.

Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, группу задержания вневедомственной охраны вызвала заведующая торговой точкой. Она рассказала, что парочка вела себя вызывающе – нетрезвые посетители выражались нецензурной бранью, мешали работе персонала, повредили имущество и не реагировали на замечания. Правоохранителям пришлось унять 35- и 39-летних горожан, а затем доставить в полицию.

Еще один инцидент произошел в Кеми. В сетевом магазине на улице Мосорина был задержан 21-летний местный житель. Молодой человек пытался похитить товар, но был замечен продавцами. В итоге он также оказался в полиции. Фото: 10.rosguard.gov.ru.