Жительница Петрозаводска попалась на развод мошенников в соцсети

Жительница Петрозаводска потеряла деньги после общения в соцсети. Ей от имени подруги написали мошенники, сообщает МВД по РК.

Не заподозрив неладное, 45-летняя горожанка перечислила 15 000 рублей приятельнице. Ее не смутил тот факт, что перевод просили произвести на электронный кошелек. Лишь время спустя горожанка выяснила, что аккаунт знакомой был взломан и деньги взаймы пользовательница соцсети не просила.

Подобный вид обмана распространен в настоящее время и выстроен на одной и той же схеме - неожиданно приятель или родственник ссылается на срочные или даже трагические обстоятельства и просит одолжить деньги.

«Во всяком случае, так думает жертва мошенников. На самом деле под учетной записью знакомого вам человека действует злоумышленник. Уберечь себя от противоправных посягательств поможет неторопливое выяснение всех обстоятельств. Не следует поддаваться первому же порыву и переводить средства: свяжитесь с просителем по иным каналам, уточните, что именно происходит. Если такой возможности нет - задайте в переписке несколько специфических вопросов, конкретные ответы на которые может знать исключительно настоящий друг, приятель, родственник. При этом следует иметь ввиду, что ранние диалоги в соцсети также доступны аферистам», - отметили в МВД.