Жительница Петрозаводска планировала отпуск и стала жертвой мошенника

В полицию Петрозаводска обратилась 57-летняя горожанка. Женщина рассказала, что у нее дистанционно украли деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пострадавшая описала ход событий. Она рассказала, что решила устроить себе отпуск. В соцсети женщина нашла заманчивое объявление и оставила свою заявку. Через некоторое время с ней списалась девушка, которая представилась работником фирмы. Она заявила, что петрозаводчанке необходимо внести аванс за поездку, поскольку на нее много желающих. Женщина согласилась и оплатила некий туристический ваучер, отдав 5740 рублей. После этого страница собеседницы оказалась заблокирована. Заподозрив неладное, горожанка позвонила в турфирму. Там ей сообщили, что такой сотрудник у них не работает, и никаких денег они не получали.

Полицейские проводят проверку по сообщению о краже денег. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото twimg.com