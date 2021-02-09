Житель Карелии умер через неделю после прививки от коронавируса

Житель Кеми Александр Б. умер через неделю после того, как привился от коронавируса. Он получил вакцину 29 января, а 4 февраля обратился за медицинской помощью.

О смерти мужчины сообщили в местных пабликах. Через несколько дней после процедуры у Александра развилась сильная пневмония. В Министерстве здравоохранения подтвердил смерть пациента, однако отрицают ее связь с прививкой.

– Специалисты не связывают развитие пневмонии и смерть пациента с вакцинацией, есть факт переохлаждения после прививки. Проводятся уточняющие вирусологические исследования, – отметили в Минздраве.

Какое именно переохлаждение получил Биктимиров, в Минздраве не уточнили. По нашим сведениям от анонимного источника, спустя три дня после первого этапа вакцинации мужчина парился в бане, после чего долго находился на улице. Ранее специалисты министерства утверждали, что от прививки невозможно заразиться коронавирусом: вакцина не содержит живых патогенных вирусов. // Фото: Pixabay