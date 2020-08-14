Жительница Петрозаводска неделю выпивала за чужой счет

В полицию Петрозаводска обратилась 58-летняя жительница Перевалки. Женщина рассказала, что с ее банковского счета кто-то похитил 3500 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что деньги украла 41-летняя подруга потерпевшей. Оказалось, что во время распития алкоголя женщина увидела, куда ее знакомая положила карточку. Она взяла ее и неделю покупала спиртное для себя и своего сожителя.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ведется следствие.