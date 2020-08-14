Грабитель сбежал из магазина вместе с колбасой

Продавцы сетевого магазина в Олонецком районе узнали в одном из посетителей похитителя товаров. Сотрудники торговой точки решили за ним проследить.

Когда мужчина прошел через кассы, то оказалось, что он не оплатил колбасу. Попытки остановить грабителя не увенчались успехом. Похититель сбежал. Представитель магазина заявил в полицию.

Под подозрением оказался 37-летний мужчина, рассказали в МВД по Карелии. В беселе со стражами порядка он пояснил, что ему требовалась закуска к спиртному, поэтому он и похитил колбасу. Уголовное дело направлено в суд.

Фото: liveangarsk.ru