Жительница Петрозаводска нашла чужую карту и отправилась за покупками

В полицию Петрозаводска обратилась 62-летняя женщина. Она рассказала, что ей начали приходить уведомления о списании денег со счета, тогда горожанка поняла, что потеряла банковскую карту. Ущерб составил 4000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала 53-летняя женщина. Выяснилось, что она нашла чужую карту и не стала разыскивать ее владельца, а отправилась за покупками. Когда деньги закончились, горожанка выбросила карту. В своем поступке она раскаялась и пообещала вернуть потраченное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Петрозаводчанке грозит до шести лет лишения свободы. Фото pixabay.com/stevepb