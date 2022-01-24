24 января 2022, 11:19
Происшествия

Жительница Петрозаводска нашла чужую карту и отправилась за покупками

В карельской столице ведется расследование уголовного дела о краже

В полицию Петрозаводска обратилась 62-летняя женщина. Она рассказала, что ей начали приходить уведомления о списании денег со счета, тогда горожанка поняла, что потеряла банковскую карту. Ущерб составил 4000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала 53-летняя женщина. Выяснилось, что она нашла чужую карту и не стала разыскивать ее владельца, а отправилась за покупками. Когда деньги закончились, горожанка выбросила карту. В своем поступке она раскаялась и пообещала вернуть потраченное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Петрозаводчанке грозит до шести лет лишения свободы. Фото pixabay.com/stevepb

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Метки: 
Петрозаводск
Кража
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