Мошенники похитили у петрозаводчанки миллион рублей

В полицию Петрозаводска обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала, что мошенники похитили у нее 992 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, ей позвонил некий человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил, что кто-то пытается снять деньги со счета женщины, используя доверенность. Мужчина предложил способ предотвратить преступные действия. Для этого нужно было снять все деньги со счета и перевести их на другой счет, который продиктовал звонивший. Эту же информацию подтвердил и включившийся в разговор «следователь».

Собеседники были настолько убедительны, что петрозаводчанка тут же сняла все средства со счета и перевела их туда, куда и велели злодеи. Потом она рассказала о случившемся родственникам, и те объяснили женщине, что та стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Фото pixabay.com/Evgeny