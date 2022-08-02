Жительница Петрозаводска бронировала жилье и осталась без денег

В полицию Петрозаводска обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что доверилась мошеннику и потеряла деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшей, она планировала поезду в Санкт-Петербург и присмотрела апартаменты на 4 дня за 13 200 рублей. В ответ на оставленную на сайте заявку ей позвонил менеджер и показал фотографии квартиры, после чего попросил внести предоплату. Петрозаводчанка перевела на указанный счет 6600 рублей, после чего менеджер перестал выходить на связь.

По факту обманного хищения денег проводится проверка. Фото: unsplash.com