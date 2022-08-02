Подозреваемая в краже женщина попала на видео в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в совершении кражи. Личность женщины пока не установлена.

Всех, кто узнал этого человека, просят звонить по номерам телефонов: 8 911 4341108 или 8 921016 92 87. Конфиденциальность гарантируется. Фото: скриншот видео МВД