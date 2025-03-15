Жительница Костомукши обнаружила неожиданные изменения в машине утром

В паблике Костомукши женщина пожаловалась на неожиданные изменения с ее машиной, которые произошли за ночь. Кто-то снял колпаки с колес и поставил их рядом.

Других изменений в машине женщина не заметила. Владелица автомобиля проверила гайки, но и они сидят крепко.

Недоуменная женщина попросила помощи у земляков, может быть, кто-то сталкивался с таким. Автор поста не понимает: кому это надо было? Почему сняли колпаки, но не забрали их.