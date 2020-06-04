Жительница Карелии за сорок лет собрала шикарную коллекцию чайников

«Карелы – народ гостеприимный, без чашки чая никто от нас не уходит», – говорит Людмила Васильевна Гурьева. В доме Людмилы и Федора Гурьевых есть даже специальная чайная комната, где угощают гостей. Пожалуй, можно даже сказать, что это мини-музей, где размещаются 632 чайника – роскошная коллекция, собранная хозяйкой за сорок лет.

Полюбоваться на чайники Людмилы Гурьевой приезжают целыми делегациями. И всех хозяйка напоит чаем и накормит выпечкой собственного приготовления. А для желающих даже мастер-классы по пирожкам и ватрушкам проведет.

– Все началось с мечты о единственном сервизе. Мы рано остались без папы, и мама одна поднимала четверых детей. Посуды было мало, и чай часто заваривали в обычной стеклянной банке. Я думала: «Вот вырасту большая и подарю маме красивый сервиз!». И подарила. До сих пор помню то первое чаепитие, когда мама позвала подруг и исполнила свою мечту – попила чаю из хорошей посуды вместе с гостями. А потом я решила, что чем больше чайников, тем лучше. Вот уже сорок лет не могу остановиться,

– рассказывает Людмила Гурьева.

К сожалению, самый первый сервиз, подаренный маме, не сохранился. Зато сейчас чайников в семье столько, что для них в доме выделена целая комната. Их даже расставили в соответствии с определенной тематикой: здесь старинные чайники, здесь новогодние, здесь гжель, здесь чайники, сделанные в виде животных, здесь вязаные. Есть большие, есть маленькие – на любой вкус и цвет.

Особенные в коллекции для Людмилы Васильевны те чайники, которые подарили ей дети. Гурьевы вырастили двоих родных дочерей, Марию и Надежду, племянника Людмилы и многих приемных – всего шестнадцать детей. Приемная мама вспоминает, что они с мужем старались всюду вместе с ними ездить – и в санаторий, и в Финляндию, была лодка – с удовольствием вместе рыбачили. Сейчас большинство детей выросли и разъехались, но звонят, не забывают.

Младшая дочка Людмилы Гурьевой Надя – большая помощница для мамы и в пополнении коллекции, и в уходе за ней. Надежда не только покупает чайники, но и делает своими руками. Один, например, соорудила из пуговиц. Из большой коробки из-под конфет смастерила чайник и две чашки. Коллекционер вместе с дочкой как-то даже сделали чайник из пластмассовой бутылки. И так его украсили, что мало кто замечает, из чего он.

– А с приемными ребятами мы однажды сделали чайник из макарон – даже такой у нас есть. Один из моих мальчишек отдыхал с женой в Кабардинке, оттуда привез очень интересный чайник-парусник. А еще у меня есть рисунок чайника, который нарисовал другой мой приемный мальчик в 13 лет – такой красивый, что и не скажешь, что ребенок рисовал,

– продолжает Людмила Васильевна.

Интересных экземпляров много: и чайник-глобус, и чайник-бочка, и сережки в виде чайников, и брошка, и кулончик. Есть чайник из мыла, из открыток, плетеные чайники, два чайника из ниток – из Ледмозера и Финляндии, чайник из дерева и даже чайничек из бисера. Недавно подарили банную шапку с изображением чайника. Словом, так много любопытных изделий, что всех не перечислить.

О коллекции Людмилы Гурьевой знают и за пределами Карелии: есть поклонники и в Финляндии, и в Израиле. Все, кто может, приезжают посмотреть, пофотографировать, попить чаю из любого чайника – хозяйка всем гостям предлагает. Остальные любуются коллекцией в интернете.

Для счастья коллекционеру не хватает только… лошади. Есть чайники с изображением всех двенадцати животных китайского зодиакального календаря, кроме одного. Но он здесь скоро появится, вне всякого сомнения.

Валентина Платонова

Фото из архива Людмилы Гурьевой и Галины Бибиковой

Видео Галины Бибиковой