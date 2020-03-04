Экс-костомукшанка коллекционирует бегемотов в память о первой любви

Экс-жительница Костомукши Людмила Кярня уже восемнадцать лет коллекционирует бегемотов. Некоторое время назад она переехала в Финляндию, и в коллекции стали появляться и Муми-тролли. Людмила считает, что разница между ними незначительная, поэтому объединяет и тех, и других в одну коллекцию. Точное число экземпляров она назвать затрудняется, но цифра достигла почти четырехсот.

«Петрозаводск говорит» продолжает цикл публикаций о коллекционерах Карелии. История коллекции Людмилы Алексеевны отличается от всех тех, о которых портал «Петрозаводск говорит» рассказывал раньше. Зачастую все начинается с одного подарка или покупки. Потом еще один, и еще, и приходит мысль, а не начать ли коллекционировать? У Людмилы Кярня тоже так было, но, тем не менее, ее история особенная.

– В пятом классе мне стал нравиться мальчик, но он не обращал на меня совершенно никакого внимания. Вскоре моя семья переехала в другой поселок, я пошла в другую школу. И вот совпадение: когда я училась в восьмом классе, он переехал в тот же поселок. И опять стал учиться со мной в одном классе да еще и жить на одной улице. Что я только не делала, чтобы обратить на себя его внимание, но все мои попытки оборачивались неудачей. А мне было так обидно, у меня-то любовь. И как-то в сердцах я сказала ему: «Бегемот!». Не потому, что он был грузный, а в том смысле, что толстокожий – никак не хотел меня замечать. Мы до сих пор на вечерах встречи выпускников вспоминаем и смеемся, что я тогда так его назвала,

– признается Людмила Кярня.

Судьба развела Людмилу и ее первую любовь по разным дорогам. Он отслужил в морфлоте, женился, а она вышла замуж. И вроде бы забылись прежние чувства. Но однажды, в далеком 1993 году, Людмила с семьей поехала в Финляндию и зашла к родственнице, которая тогда работала в банке. Там были копилки и виде бегемотов, мальчиков и девочек, и одну из них, мальчика, женщина подарила маленькому сынишке Людмилы – Ивану:

– Когда я дома разглядела этого бегемота, я просто влюбилась. И, хоть было неудобно, попросила у родственницы еще бегемота-девочку. Эти два бегемота были первыми в коллекции. К сожалению, они разбились. Но когда я переехала в Финляндию, нашла в магазине бэушных товаров точно таких же и купила их.

А потом в коллекцию попадало абсолютно все, что связано с бегемотами: наклейки, марки, ручки, рамки для фотографий, статуэтки, мягкие игрушки. Даже детский горшок с изображением бегемота есть у Людмилы в коллекции. Помогают ее пополнять все, кто знает об увлечении коллекционера: дети, сестры, подруги, друзья, племянница из Брянска. Старшая внучка Людмилы Кярня Арина живет в Польше, немало эксклюзивных экземпляров коллекции прибыло из этой страны. Кстати, троюродная сестра Людмилы из карельского поселка Тикша Людмила Гурьева коллекционирует чайники – сестры периодически пополняют коллекции друг друга.

И сама Людмила Кярня часто покупает интересные экземпляры в свою коллекцию. Признается, что иногда даже запрещает себе ходить по магазинам. Финские Муми-тролли стоят довольно дорого, и если покупать их всех, можно разориться. Зато в сувенирном отделе в Костомукше Людмилу знают в лицо и заказывают бегемотов специально для нее.

Коллекционер говорит, что любит всех своих бегемотов. Но любимчики – это бегемоты-моряки:

– Он же в морфлоте отслужил, во Владивостоке, мой «бегемот» – моя первая любовь. Вот поэтому они для меня особенные. Жило воспоминание об этой любви у меня где-то глубоко в сердце, а родственница-финка своим подарком случайно разбудила его и подстегнула меня к коллекции.

Коллекция не лежит где-то в своем уголке – ей украшена вся квартира. При этом все вещи с бегемотами используются по назначению. Настольную лампу с бегемотом, которую подарил старший сын Дмитрий, Людмила Кярня всегда включает перед сном, чтобы почитать. Есть кружка, полотенца, постельное белье с Муми-троллями. Самые маленькие экземпляры занимают несколько полок в шкафу. Людмила мечтает приобрести для них стеклянную витрину, чтобы они хорошо были видны, но не пылились.

Самый смешной экземпляр подарила дочь Ирина. У этого бегемота открывается пасть, и на торчащие зубы нужно нажимать пальцем. Рано или поздно челюсти сомкнутся, но никогда не знаешь, в какой момент это произойдет – такая игрушка-пугалка. С этим бегемотом очень любит играть Эмма – младшая внучка Людмилы. Еще среди ее фаворитов игрушечные бегемоты, которые одеваются на руки, как в кукольном театре. Людмила Алексеевна вспоминает:

– Была еще одна веселая история, связанная с моим другом Геной, который, к сожалению, уже покинул нас. Именно Гена подарил мне самого большого бегемота в коллекции – белую плюшевую Марусю. И вот он как-то ехал из Петрозаводска в Костомукшу через Финляндию и заскочил ко мне на чай: «Людмила, я привез тебе подарок!». «Наверное, бегемотов», – догадалась я. Смотрю на них внимательно: да, вроде бегемоты. Но что-то у них и грива имеется, и хвосты довольно длинные. И понимаю, что передо мной все-таки лошади. Гену я попросила не расстраиваться, поскольку я родилась в Год лошади и все равно была рада подарку. Но мы, конечно, очень хохотали. Однажды я тоже купила кружку с бегемотом, а дома выяснилось, что это осел.

Людмила Кярня прожила в Костомукше двадцать пять лет, всю жизнь работала на почте – начинала в поселке Ледмозеро Муезерского района. Больше десяти лет назад переехала в Финляндию, но в Карелии бывает регулярно.

Кроме коллекционирования бегемотов, у Людмилы Кярня много других хобби, среди которых – выращивание цветов, выпечка, биатлон, скандинавская ходьба, камерная музыка, чтение и вязание.

Людмила мечтает о собственном кафе, украшали бы которое, конечно же, бегемоты:

– Если бы я вернулась в Россию, выкупила бы дом в какой-нибудь деревне и сделала бы там кафе. Без всяких вечеринок, ди-джеев и громкой музыки, а для того, чтобы люди могли прийти и пообщаться, почитать, повязать. А я бы пекла булочки и угощала бы всех чаем. В Финляндии такие кафе есть, а в России их, мне кажется, очень не хватает.

Если у вас или ваших знакомых есть интересные коллекции, пишите нам по адресу: ptzgovorit.interesno@yandex.ru (и только на этот адрес!) с пометкой «Коллекция».

Валентина Платонова