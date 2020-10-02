Жительница Карелии вернулась к своему мужчине, чтобы обокрасть его

В полицию Олонецкого района обратился 59-летний местный житель. Мужчина рассказал, что занял 10 тысяч рублей в микрокредитной организации, чтобы купить себе зимнюю одежду. Эти деньги кто-то вытащил у него из кошелька. Стражи порядка разобрались в происшествии, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала 50-летняя сожительница потерпевшего. Выяснилось, что последний месяц она не жила дома, но внезапно решила заглянуть к своему мужчине с подругой. Женщина заранее решила украсть у него деньги, поскольку знала, что в эти дни мужчина получает пенсию. После совместного распития спиртного хозяин дома вышел, в это время его сожительница и похитила все деньги, что нашла в кошельке.

Целую неделю злоумышленница гуляла с друзьями, оплачивая алкоголь и закуску. Когда ее отыскали, женщина добровольно вернула 4 тысячи рублей, которые у нее к тому времени остались.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ведется следствие.