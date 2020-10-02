02 октября 2020, 09:31
Подозреваемого в краже кошелька мужчину ищут в Петрозаводске
Полиция карельской столицы просит горожан помочь в поисках предполагаемого злодея
Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения. Он подозревается в краже кошелька, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным следствия, преступление произошло в 11 часов 23 сентября в магазине на Первомайском проспекте.
Жителей и гостей карельской столицы, которым что-либо известно об этом человеке, просят звонить по телефону: +7-953-529-77-26. Конфиденциальность гарантируется.