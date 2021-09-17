17 сентября 2021, 16:30
Жительница Карелии узнала о пропаже своих золотых украшений от полиции
Работник похитил ювелирные изделия у жительницы Муезерского района
О совершенной у жительницы Муезерского района краже житель одного из сел рассказал, когда его задержали за другое преступление. В ходе допроса 52-летний мужчина признался, что обчистил 37-летнюю сельчанку, сообщили в МВД Карелии.
Он объяснил, что подрабатывал в доме у потерпевшей в июле этого года. Женщина оставила в бане золотые сережки, цепочку и два кулона. Работник взял украшения и впоследствии продал их.
Хозяйка ювелирки обнаружила пропажу, но не пошла в полицию. Женщина подумала, что где-то потеряла украшения. Об их похищении она узнала от сотрудников уголовного розыска. // Фото: vr-vyksa.ru