Знакомая постепенно перевела себе с карты пенсионера почти 100 тысяч

Житель одного из поселков в Лоухском районе Карелии долгое время не замечал, что с его банковского счета уходят деньги. Но когда за один раз куда-то исчезло более 30 тысяч рублей, он обратился в полицию, сообщили в МВД по Карелии.

Сотрудники угрозыска выяснили, что средства со счета пенсионера списывает его 47-летняя знакомая. Она еще летом, будучи в гостях у пожилого мужчины, незаметно взяла его sim-карту. Именно к этому номеру была привязана услуга удаленного управления счетом.

Женщина попробовала перевести себе небольшую сумму, это получилось. Она стала время от времени повторять подобные операции и вошла во вкус, постепенно увеличивая суммы.

В последний раз дама похитила всю пенсию знакомого, это стало для мужчины очевидным. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: Firmbee/Pixabay