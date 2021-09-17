Житель Карелии получил срок за заражение подруги ВИЧ-инфекцией

Житель Сегежского района Карелии отправился в колонию за то, что умышленно заразил ВИЧ свою подругу. Мужчина знал о наличии у него болезни, но скрыл данный факт от партнерши.

Как сообщает прокуратура, мужчина объяснил свои действия боязнью отпугнуть новую знакомую. Факт заражения потерпевшая выявила уже после расставания с молодым человеком через несколько месяцев, при посещении лечебного учреждения.

Сегежский суд признал подсудимого виновным в преднамеренном заражении человека ВИЧ-инфекцией. Мужчину наказали лишением свободы 1 год 9 месяцев, которые он проведет в колонии строгого режима. // Фото: Ulrike Mai с сайта Pixabay