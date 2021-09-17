17 сентября 2021, 13:38
Молодой мужчина пропал на лесной делянке в Карелии
Полиция объявила в розыск 30-летнего Сергея Сторчака
Отдел МВД по Прионежскому району Карелии разыскивает без вести пропавшего Сторчака Сергея Александровича 1991 года рождения. Он исчез в ночь на 15 сентября.
Как сообщает «Доброспас», ночью мужчина вышел из лесного рабочего вагончика на делянке между поселками Ладва-Ветка и Таржеполь. С того момента его местонахождение неизвестно.
Приметы разыскиваемого: рост 175см, нормальное телосложение. Был одет в спортивные штаны, камуфляжную куртку, чёрную шапку.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Сторчака или кто видел его после 14 сентября, просят сообщить информацию по телефону +79114036266.