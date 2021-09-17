Молодую пару заподозрили в краже игрушек на 5 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска петрозаводской полиции устанавливают личности граждан, запечатлённых камерой видеонаблюдения. Они могут быть причастны к хищению детских игрушек на сумму свыше 5000 рублей, совершённому в торговом центре Петрозаводска, сообщает МВД Карелии.

Преступление было совершено 19 июля в одном из магазинов в центре карельской столицы. Видео предоставлено МВД РК.

Любую значимую информацию о разыскиваемых полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 921 011 86 96 или 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется.