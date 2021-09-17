Житель Карелии получил ожоги при пожаре в деревянном доме в Лоухи

Пожар случился в одноэтажном многоквартирном деревянном жилом доме на улице Транспортной в Лоухи. Сообщение спасателям поступило 16 сентября в 20:15.

Огнеборцы вошли в горящую квартиру, где обнаружили хозяина. Спасатели вынесли мужчину в безопасное место и передали врачам. Медики диагностировали у него термический ожог спины 1-2-й степени на площади 20% тела и легкое отравление угарным газом. Пострадавший, 1971 года рождения, был доставлен в Лоухскую ЦРБ.

В результате пожара в квартире сгорели постельные принадлежности. Точную причину возгорания устанавливают специалисты. Не исключено, что мужчина едва не погиб из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Проводится проверка. (фото AKuptsova, pixabay.com)