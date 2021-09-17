Пожилой мужчина погиб на страшном пожаре в общежитии в Карелии

На пульт пожарно-спасательной службы Сегежи поздним вечером 16 сентября поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Маяковского.

К приезду пожарных расчетов языки пламени вырывались из окон третьего этажа общежития. Этажи с третьего по пятый были заполнены едким дымом. Пожарные приступили к спасению людей, была задействована 30-метровая автолестница. На пятом этаже женщина-инвалид 1-й группы, которая не могла передвигаться и самостоятельно покинуть комнату, отравилась угарным газом. Пожарные вынесли ее из комнаты и передали врачам скорой помощи.

В ходе спасательной операции пожарные спасли 12 человек, еще 12 человек было эвакуировано. После того как жизням людей ничего не угрожало, пожарные быстро справились с огнем. Огонь повредил комнату на площади 25 квадратных метров. По предварительным данным, до прибытия пожарных в секции, где произошло возгорание, погиб пенсионер. Проводится проверка, в ходе которой будет установлена причина пожара. (фото RonaldPlett, pixabay.com)