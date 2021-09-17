Ребенок в Карелии погиб, не справившись с мини-мотоциклом

Авария с трагическим исходом произошла в Муезерском районе Карелии. 15-летний водитель мини-мотоцикла совершил наезд на стоящий у края проезжей части автомобиль «УАЗ». От полученных травм несовершеннолетний водитель скончался при транспортировке в лечебное учреждение.

На питбайке ехала также 13-летняя девочка; пассажирке оказана медицинская помощь. Как сообщает ГИБДД Карелии, юноша не имел права на управление транспортным средством. В момент ДТП дети находились без мотошлемов.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.