Жительница Карелии украла детскую коляску своих соседей

В полицию Беломорска обратился житель города. Мужчина рассказал, что из подъезда многоквартирного дома, в котором он живет, украдена принадлежащая ему детская коляска, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала 56-летняя женщина, которая живет в том же доме. При обыске в ее квартире нашли украденную коляску. После окончания следственных действий ее вернут владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что женщина причастна и к другим преступлениям, совершенным в городе. Фото pixabay.com/Tama66