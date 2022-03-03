03 марта 2022, 10:53
Происшествия

Жительница Карелии украла детскую коляску своих соседей

На севере республики полицейские установили подозреваемую в совершении имущественного преступления

В полицию Беломорска обратился житель города. Мужчина рассказал, что из подъезда многоквартирного дома, в котором он живет, украдена принадлежащая ему детская коляска, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала 56-летняя женщина, которая живет в том же доме. При обыске в ее квартире нашли украденную коляску. После окончания следственных действий ее вернут владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что женщина причастна и к другим преступлениям, совершенным в городе. Фото pixabay.com/Tama66

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Метки: 
Беломорск
Кража
детская коляска
МВД
Полиция
новости Карелии