Молодая знакомая обокрала пенсионера из Петрозаводска

В полицию Петрозаводска обратился 65-летний горожанин. Мужчина рассказал, что у него пропала банковская карта, с которой были списаны 7000 рублей. Потерпевший не знал, кто мог украсть эти деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка выяснили, что к краже причастна 30-летняя женщина, с которой пенсионер познакомился в середине февраля. Она оказалась среди гостей вечеринки, которую организовал мужчина у себя дома. По версии следствия, горожанка нашла карту и затем в течение недели расплачивалась ей в магазинах, покупая алкоголь.

Подозреваемая призналась в краже. Возбуждено уголовное дело. Фигарантка находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/Fleimax