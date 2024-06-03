Жительница Карелии украла деньги пожилого клиента

В полицию Медвежьегорска обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что с банковского счета ее дедушки кто-то похитил более 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попала 41-летняя работница одного из учреждений города. Женщина имела доступ к документам клиентов. В паспорте пожилого мужчины она обнаружила банковскую карту и пин-код от нее. Горожанка воспользовалась этим и похитила деньги со счета, после чего вернула карту на место.

По факту кражи денег возбуждено уголовное дело. Подозреваемая уже возместила ущерб. // Фото «Петрозаводск говорит»