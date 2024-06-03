Автомобиль перевернулся на «Коле» в Карелии

Днем 3 июня на 781-м километре трассы «Кола» произошло ДТП. Об этом сообщает паблик ОПС по Беломорскому округу.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 15:40. На место отправились спасатели из поселка Летнереченский, а также сотрудники скорой помощи. Выяснилось, что с трассы вылетел и перевернулся автомобиль «Ниссан Альмера».

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Первую помощь ему оказали неравнодушные люди, проезжавшие мимо. Затем к делу подключились специалисты. Обстоятельства аварии устанавливаются. // Фото ОПС по Беломорскому округу