Пожар на свалке в Медвежьегорске не могут потушить почти неделю

В Медвежьегорске локализован пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Пожар на свалке вспыхнул еще 29 мая. Площадь возгорания составила 6000 квадратных метров. Сложность заключалась в том, что очаги возгорания залегали на глубине. Огонь тушили, но мусор тлел, и пожар вспыхивал вновь.

К 3 июня очаги открытого возгорания удалось локализовать. Сейчас бульдозер окапывает территорию. Сотрудники полигона проводят активный пролив особо опасных участков. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla