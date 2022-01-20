Жительница Карелии позвала домой мужчину и осталась без телефона

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление от жительницы одного из поселков. Женщина рассказала, что у нее украли смартфон стоимостью 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что незадолго до этого в гости к потерпевшей заходил малознакомый мужчина. Они выпивали, а затем поссорились, и хозяйка выгнала приятеля. Стражи порядка отыскали 39-летнего мужчину. Украденный телефон был изъят.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Фото pixabay.com/berryvaring