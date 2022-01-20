Несколько человек пострадали в массовой аварии на «Коле» в Карелии

19 января в 12 часов в Сегежском районе на 659-м километре трассы «Кола» произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехала на встречку под знак «обгон запрещен», где совершила столкновение с автомобилем «Ленд Ровер». От удара иномарку отбросило на грузовик «Вольво».

В результате аварии госпитализированы 48-летняя водитель «Лады» - жительница Тамбовской области - и ее 45-летняя пассажирка, которая живет в Ленинградской области. Травмы также получил 36-летний водитель «Ленд Ровер», ему было назначено амбулаторное лечение. Фото источника