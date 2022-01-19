Спасатели «вырезали» пострадавшую женщину из покореженного «Ларгуса»

Стали известны обстоятельства групповой аварии на трассе «Кола» в Сегежском районе. Как мы писали ранее, три автомобиля столкнулись днем 19 января.

Участниками ДТП стали лесовоз, внедорожник и отечественная легковушка с прицепом. По сообщению паблика «ОПС Медгора», легковой автомобиль «Ларгус» с прицепом столкнулся с лесовозом «Вольво» и внедорожником «Рендж Ровер».

Пострадали две женщины, находившиеся в отечественной легковушке. Пассажирка оказалась зажата в покореженном автомобиле.

Спасателям пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Пожарные срезали стойки и сняли крышу автомобиля, после чего извлекли пострадавшую. Пострадавших – водителя и пассажирку – увезла «скорая». Их доставили в медвежьегорскую ЦРБ. (фото vk.com)