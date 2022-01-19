ФСБ задержала замминистра транспорта Токарева по делу о коррупции

Высокопоставленного чиновника федерального правительства заподозрили в коррупции. ФСБ задержала заместителя министра транспорта Владимира Токарева. О задержании политика сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 44-летний Токарев находится в статусе подозреваемого.

По информации источника РБК, в здании министерства проходят обыски. Знакомый замминистра сообщил, что тот написал заявление об увольнении до Нового года и не появлялся в министерстве.

Токарев работал замглавы Минтранса с 2018 года, с 2020 года - замминистра транспорта – руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта, с 2021 года – замминистра транспорта РФ, с мая 2020 года по январь 2021 года возглавлял Росжелдор. Ранее работал заместителем министра регионального развития и заместителем главы Минстроя. В 2014–2016 годах занимал руководящие должности в «РусГидро», в 2016–2018 годах был заместителем гендиректора ООО «Спецтрансстрой». (фото mintrans.gov.ru)