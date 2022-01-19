19 января 2022, 18:49
Происшествия

Житель Карелии до смерти забил собаку молотком и получил штраф

Суд в Сегеже осудил мужчину за жестокое обращение с животным

Суд признал 38-летнего сегежанина виновным в жестоком обращении с животным, сообщили сегодня в прокуратуре.

В августе мужчина в состоянии алкогольного опьянения не менее трех раз ударил молотком собаку по голове и туловищу. Животное погибло.

Сегежанин вину признал. Свой поступок он объяснил тем, что собака, находясь в подъезде, кидалась на прохожих. Мужчине назначили штраф 15 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. (фото pixabay.com, BenjaminNelan)

Обсудить
Метки: 
прокуратура
новости Карелии
Сегежа
собака
жестокое обращение
штраф
Суд