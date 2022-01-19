19 января 2022, 18:08
Происшествия

Умер сыгравший молодого Ганнибала Лектера актер Гаспар Ульель

Французский актер получил травму во время катания на горных лыжах, ему было 37 лет

Французский актер Гаспар Ульель умер после несчастного случая в горах, сообщает РИА Новости. Ему было 37 лет. О смерти известного французского актера сообщило Франс Пресс со ссылкой на его агента.

По сообщениям СМИ, актер катался на горных лыжах на курорте на юго-востоке Франции. Мужчина столкнулся с другим лыжником. Улье госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой в госпиталь Гренобля.

Международную известность Гаспар Улье приобрел после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жене «Долгая помолвка». Другой заметной работой стала роль молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение». Также известен по ролям в фильмах «Сен-Лоран: Стиль – это я», «Это всего лишь конец света». В 2005 году стал лауреатом премии «Сезар» как самый многообещающий актер. (фото syl.ru)

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Метки: 
Франция
Гаспар Ульель
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