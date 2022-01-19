Умер сыгравший молодого Ганнибала Лектера актер Гаспар Ульель

Французский актер Гаспар Ульель умер после несчастного случая в горах, сообщает РИА Новости. Ему было 37 лет. О смерти известного французского актера сообщило Франс Пресс со ссылкой на его агента.

По сообщениям СМИ, актер катался на горных лыжах на курорте на юго-востоке Франции. Мужчина столкнулся с другим лыжником. Улье госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой в госпиталь Гренобля.

Международную известность Гаспар Улье приобрел после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жене «Долгая помолвка». Другой заметной работой стала роль молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение». Также известен по ролям в фильмах «Сен-Лоран: Стиль – это я», «Это всего лишь конец света». В 2005 году стал лауреатом премии «Сезар» как самый многообещающий актер. (фото syl.ru)