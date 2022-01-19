Школьница пропала без вести в Карелии

Полиция Прионежского района объявила в розыск Дарью Дмитриевну Антохину, 2007 года рождения. Несовершеннолетняя ушла из дома вечером 12 января в поселке Шуя. Обратно она не вернулась.

По информации полиции, девочка регулярно посещает крупные торговые центры Петрозаводска. Ранее ее неоднократно замечали на Перевалке на улице Крылова. Последний раз Дарью Антохину видели в компании несовершеннолетних 17 января в центре города.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые до плеч, виски и затылок выбриты.

Была одета: зимняя куртка болоньевая с мехом цвета хаки, шарф черно-серого цвета, темные брюки, белые кроссовки. Может переодеваться в одежду знакомых.

Полиция просит сообщать значимые сведения о разыскиваемой по телефонам: 8 911-403-62-66, 8 814-257-96 16 или 02 (с мобильного – 102).