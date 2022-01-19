19 января 2022, 17:39
В Карелии 45-летнюю женщину заподозрили в гибели сына
Следователи возбудили уголовное дело после смерти 20-летнего молодого человека в Кондопоге
45-летняя жительница Кондопоги подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, сообщает пресс-центр СУ СК.
Следователи предположили, что между родными произошла ссора. Женщина была пьяна. По версии следователей, женщина нанесла 20-летнему сыну ножевое ранение в бедро. Молодой человек умер.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследование продолжается. (фото pixabay.com, congerdesign)