19 января 2022, 16:00
Происшествия

Три автомобиля столкнулись сегодня на трассе «Кола» в Карелии

Для ликвидации аварии привлекались пожарно-спасательные подразделения двух районов республики

Групповая авария произошла 19 января в Сегежском районе.

Сигнал о столкновении трех машин на 660 километре федеральной автомобильной дороги «Кола» поступил спасателям в 12:13, сообщили в МЧС республики.

В ликвидации ДТП участвовали пожарно-спасательные подразделения Сегежского и Медвежьегорского районов. (фото sibdepo.ru)

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новости Карелии
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