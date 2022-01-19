Три автомобиля столкнулись сегодня на трассе «Кола» в Карелии

Групповая авария произошла 19 января в Сегежском районе.

Сигнал о столкновении трех машин на 660 километре федеральной автомобильной дороги «Кола» поступил спасателям в 12:13, сообщили в МЧС республики.

В ликвидации ДТП участвовали пожарно-спасательные подразделения Сегежского и Медвежьегорского районов. (фото sibdepo.ru)