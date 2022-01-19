Двух пешеходов сбили на проспекте Невского в Петрозаводске

Два пешехода угодили под колеса машин на проспекте Невского в Петрозаводске. Аварии произошли с разницей в полтора часа в один день – в 12:30 и 14:05. Оба автонаезда запечатлели камеры уличного наблюдения, записи опубликованы в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Дорожные инциденты прокомментировали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В районе дома №34 по проспекту Невского водитель автомобиля «Фиат» наехал на женщину, 1939 года рождения. Пенсионерке оказали разовую помощь, лечение назначено не было.

Чуть позже на пересечении проспекта Невского и улицы Толстого водитель «Тойоты» в нарушение требования знака «Движение направо» поворачивал налево с Толстого на проспект. В этот момент иномарка сбила женщину, 1963 года рождения, переходившую проезжую часть. Пострадавшей потребовалась помощь врачей. Ее увезли на «скорой» в БСМП.