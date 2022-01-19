Житель Карелии обчистил квартиру подруги

В полицию Медвежьегорского района обратилась 56-летняя жительница одного из поселков. Она рассказала, что кто-то забрался в ее квартиру и похитил телевизор. Ущерб был оценен в 8000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что кражу совершил 46-летний знакомый потерпевшей. В день преступления он зашел в гости к подруге, но дома ее не застал. Мужчина увидел, что дверь в квартиру открыта. Он проник внутрь и забрал себе телевизор, который потом продал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/ar130405