Жительница Карелии познакомилась с мужчиной и потеряла миллионы рублей

В полицию Костомукши обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, некоторое время назад она познакомилась в Интернете с мужчиной. Он рассказал, что живет в другой стране и хорошо зарабатывает на инвестициях. Новый знакомый предложил и костомукшанке попробовать свои силы в этом деле. Она согласилась.

Для начала женщина внесла небольшую сумму на указанный ей счет. Счетчик начал показывать прибыль. Тогда горожанка назанимала денег у знакомых и вложилась по-крупному. Когда она попыталась вывести прибыль, у нее ничего не вышло. В итоге женщина потеряла два миллиона рублей.

По заявлению потерпевшей проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото: unsplash.com