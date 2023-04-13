Рыбалка на озере в Карелии завершилась кровавой драмой

В Муезерском районе осужден 64-летний местный житель. Мужчину обвиняли в покушении на убийство приятеля, сообщает Следственный комитет.

В суде было установлено, что в октябре прошлого года после рыбалки мужчины отдыхали в лесном избушке на озере Сула. В процессе застолья между двумя рыбаками возник конфликт. Осужденный взял нож и несколько раз ударил приятеля. На крик потерпевшего прибежал его товарищ, который остановил нападавшего. Раненому была оказана помощь, он выжил.

Приговором суда пенсионеру назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Он проведет этот срок в колонии строгого режима. // Фото: unsplash.com