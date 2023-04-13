13 апреля 2023, 11:41
Пьяный мужчина дебоширил в больнице в Карелии
Персонал медучреждения в Приладожье обратился за помощью к силовикам
Днем в среду в отдел Росгвардии Питкярантского района обратились сотрудники местной больницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Начальник хозяйственного отдела учреждения пояснил, что в учреждении находится посетитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Дебоширом оказался 41-летний местный житель.
Нарушителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото Росгвардии