13 апреля 2023, 11:41
Происшествия

Пьяный мужчина дебоширил в больнице в Карелии

Персонал медучреждения в Приладожье обратился за помощью к силовикам

Днем в среду в отдел Росгвардии Питкярантского района обратились сотрудники местной больницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник хозяйственного отдела учреждения пояснил, что в учреждении находится посетитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Дебоширом оказался 41-летний местный житель.

Нарушителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото Росгвардии

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Метки: 
Питкярантский район
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новости Карелии