Пьяный мужчина дебоширил в больнице в Карелии

Днем в среду в отдел Росгвардии Питкярантского района обратились сотрудники местной больницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник хозяйственного отдела учреждения пояснил, что в учреждении находится посетитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Дебоширом оказался 41-летний местный житель.

Нарушителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото Росгвардии