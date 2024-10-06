Жительница Карелии пожаловалась Бастрыкину на опасную воду из крана

Качество воды, которая течет из кранов пудожан, стало поводом для обращения в приемную главы СК России. Женщина пожаловалась на длительное непринятие мер к обеспечению жителей Пудожа питьевой водой. Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав горожан.

В жилые дома, социальные, образовательные и дошкольные учреждения подается вода со значительно превышенной концентрацией вредных веществ, в том числе хлороформа.

Как сообщила женщина, вода не пригодна для питья и использования в бытовых нуждах. Воде присвоен первый класс опасности, но никаких мер к разрешению ситуации не принимают, а многочисленные обращения людей не принесли результата.

Карельский Следком начал проверку. Бастрыкину должны будут доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

Ранее суд в Беломорске отказал в предоставлении местной власти отсрочки для строительства очистных сооружений. Их не могут построить с 2009 года. // фото freepik.com