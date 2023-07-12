12 июля 2023, 18:00
Жительница Карелии потеряла деньги при продаже детской коляски
Мошенники продолжают наживаться на доверчивых жителях республики
Жители Карелии рискуют остаться без денег, продавая и покупая в Интернете. Безработная олончанка продавала в Сети коляску. Покупатель скинул ей ссылку, женщина перешла по ней, ввела данные карты, код из смс и лишилась 6800 рублей.
Сегежанка покупала пиломатериалы. Она перевела продавцу 31 тысячу и стала ждать доставку. Но, не получив ни товара, ни возврата денег, она обратилась в полицию.
Стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего. // фото freepik.com