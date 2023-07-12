Неизвестные украли детский городок на Ключевой

Игровую площадку собирались устанавливать во дворах на улице Петрова в Петрозаводске, но двое неизвестных стащили один модуль.

Предполагаемые злоумышленники попали в объектив городской камеры CityLink вечером 11 июля.

В сообществе «Петрозаводск/Карелия/Без цензуры» пишут, что площадка была куплена на деньги ТСЖ, ее стоимость около миллиона рублей.

«Площадка находилась на автостоянке, принадлежащей ТСЖ Петрова, 7 в ожидании монтажа. Двое мужчин, предположительно умышленно, забрали и погрузили конструкцию в машину в зоне, где отсутствуют камеры видеонаблюдения, увезли в неизвестном направлении».

ТСЖ готовится обратиться с заявлением в полицию, пока же своими силами пытается узнать местоположение похищенного городка. // фото скриншот