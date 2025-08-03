Жительница Карелии потеряла деньги при попытке заработать

В полицию Беломорска обратилась местная жительница. Женщина расссказала о том, что лишилась денег в результате обмана, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным полиции, потерпевшая нашла в интернете объявление о возможности получения онлайн-прибыли на вложениях в криптовалюту, нефть и газ. Женщина перевела на неизвестные счета 350 тысяч рублей, рассчитывая получить прибыль. Но деньги ушли мошенникам.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»